Venemaal hakkab tööle eraldi Suurele Isamaasõjale pühendatud telekanal Pobeda

Telekanal Pobeda hakkab olema kaabel- ja satelliittelevisiooni operaatorite võrkudes Venemaa territooriumil kättesaadav alates 2019. aasta kevadest, teatas Pervõi Kanal. Vsemirnaja Set (PKVS) eile TASS-ile.

PKVS märkis, et televisioon ja kino on viimastel aastatel loonud suure koguse sisu Suure Isamaasõja sündmustest ning on olemas ka dokumendid, mis saavad alles nüüd laiale auditooriumile kättesaadavaks.

„Nende unikaalsete materjalide alusel võetakse ette katse rekonstrueerida reaalseid sündmusi, näiteks neid, mis leidsid päevast päeva aset ülemjuhatuse peakorteris. Taasavaldatud kaadrid, uurimused ja meenutused annavad võimaluse luua maksimaalselt laiahaardeline pilt Suurest Isamaasõjast,” teatas PKVS.

PKVS lisas, et igal aastal suureneb aktsioonist Surematu Polk osavõtjate arv ja see üritus on muutunud tõeliseks rahvaürituseks.

„Igaüks, kes läheb 9. mail riigis tänavatele, kannab kaasas osa oma perekonna ajaloost. Me loome telekanali Pobeda muu hulgas ka selle jaoks, et anda neile lugudele võimalus sattuda ekraanile, jääda dokumentaalkroonikasse,” teatas PKVS.

PKVS-i peadirektor Aleksei Jefimov ütles, et on kindel, et auditooriumil on märkimisväärne nõudlus sõja-aastate lugude järele – sellest annavad tunnistust nii linastunud filmide edu kui ka selleteemaliste saadete reitingud föderaalsetes telekanalites.