Venemaal hakati muretsema Kuu jagamise pärast: hakatakse välja õpetama kosmoseõiguse spetsialiste

„Pidada vajalikuks... töötada välja plaan Vene Föderatsiooni huvide juriidiliseks tagamiseks potentsiaalselt võimalikes territoriaalvaidlustes ja anda profiilsetele kõrgkoolidele korraldus valmistada ette vajalik hulk kosmoseõiguse spetsialiste,” öeldakse Roskosmose ja Venemaa teaduste akadeemia ühisavalduses.

Venemaa Rahvaste Sõpruse Ülikooli kosmosetehnoloogiate instituudi endise direktori Gennadi Raikunovi sõnul on kosmoseõiguse spetsialistid vajalikud, et esiteks, anda vastus äritegelastele USA-s ja teistes riikides, kes on püüdnud ja püüavad müüa maatükke Kuul. „Teiseks, on olemas küsimus maavarade kaevandamisest Kuul ja tekib küsimus, kuidas reageerida nende hõlvamisele. Seega tekib rida küsimusi, mis ei ole reguleeritud seaduse tasemel,” selgitas Raikunov.

ÜRO peaassamblee 1979. aastal kinnitatud riikide Kuul ja teistel taevakehadel tegutsemise kokkuleppe paragrahvi 11 järgi ei kuulu Kuu riiklikule omastamisele ei seal suveräänsuse väljakuulutamise ega kasutamise või okupatsiooni teel ega muude vahenditega.