Venemaal Habarovskis tappis neonats FSB hoones kaks inimest

Venemaa Kaug-Idas Habarovskis rünnati föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) kohaliku valitsuse hoonet, mille käigus hukkusid üks töötaja ja üks külastaja.

„21. aprillil kell 17.02 kohaliku aja järgi sisenes tundmatu Venemaa FSB Habarovski krai valitsusse ning hakkas kindlaks määratud tehnilise kontrolli tsooni ületades vastuvõturuumis asunud inimeste pihta tulistama. Hukkus Venemaa FSB töötaja ja üks kahest külastajast – SRÜ riigi kodanik – teine sai haavata. Ründaja kõrvaldati,“ öeldakse FSB teates, vahendab RIA Novosti.

Sündmuskohal viidi läbi operatiivjälituslikud toimingud.

Mõni aeg hiljem teatas FSB, et ründaja isik on kindlaks tehtud. Selleks osutus 1999. aastal sündinud neonats.

"Habarovskis kuriteo toime pannud mehe isik on kindlaks tehtud. See on Habarovski kraist pärit ja selle elanik Konev, A.V., sündinud 1999. aastal. On olemas andmed tema kuulumise kohta neonatslikku gruppi," teatas FSB pressiteenistus.

Вот второй источник сообщает, что Волочаевская перекрыта с Уссурийск ого до Муравьева #Хабаровск что происходит то?) pic.twitter.com/xJ8DbRFf73— Den Smit (@mr_dns) April 21, 2017

