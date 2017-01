Venemaal dekriminaliseeriti peks lähisugulaste vahel, et vanemad saaksid traditsiooniliselt lapsi kasvatada

Venemaa riigiduuma võttis kolmapäeval, kevadsessiooni esimesel istungil esimesel lugemisel vastu parandused kriminaalkoodeksis, mis muudavad vägivalla lähisugulaste vahel kriminaalkuriteost administratiivkuriteoks.

Seaduseelnõu üks peamisi eestkõnelejaid on olnud ultrakonservatiivne Õiglase Venemaa esindaja Jelena Mizulina, kes on saanud tuntuks peamiselt homopropagandavastase võitlusega. Mizulina sõnul oli eelnõu mõeldud vea parandamiseks, mis tehti siis, kui alates 2016. aasta juulist hakkasid paragrahvi 116 „peksmine“ alla kuuluma ka lapsevanemad.

„Lapsevanemad, kes võtavad oma laste kasvatamiseks tarvitusele meetmeid, noh, võib-olla mitte väga häid, aga neil ei ole muud väljapääsu, nad võtavad neid tarvitusele kasvatuslikel eesmärkidel. Ema, kes kasvatab üksi kaht ja rohkem last, sai teada, et, nagu selgub, tema tütar on hakanud suitsetama. Ema ähvardab teda rihmaga, tütar jookseb kaebama, alustatakse kriminaaljuurdlust. Juurdlust lõpetada ei tohi. Tekib küsimus, lapsevanemad räägivad: „Mida me nüüd tegema peame, üldse lapsest eemale hoidma? Kuidas saab last kasvatada?“ selgitas Mizulina.

Mizulina arvates näeb seadus ette piisava karistuse peksu eest perekonnas ka administratiivõigusrikkumisena.

„Karistus tuleb ju niikuinii selle eest, et mees lööb naist või naine meest. Ja piisavalt oluline. Administratiivtrahv on kuni 30 000 rubla (474 eurot), arest kuni 30 ööpäeva, kohustuslik töö kuni 120 tundi – need on piisavalt reaalsed karistusmeetmed,“ ütles Mizulina.

„Karistused ei saa olla vastuolus ühiskondlike väärtuste süsteemiga, millele ühiskond toetub,“ ütles Mizulina kolmapäeval riigiduumas peetud kõnes. „Vene traditsioonilises perekonnakultuuris on vanema-lapse suhted rajatud vanemate jõu autoriteedile… Seadus peab seda perekonnatraditsiooni toetama.“