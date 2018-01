Venemaal blokeeriti koolivägivallalainega seoses kolm sotsiaalmeediagruppi

Venemaa föderaalne massikommunikatsiooni järelevalveorgan Roskomnadzor kandis keelatud informatsiooni registrisse kolm gruppi sotsiaalvõrgustikus VKontakte, kus levitati informatsiooni, mis võis õhutada kooliõpilasi õigusvastastele tegudele.

„Roskomnadzori saabusid Rospotrebnadzori nõudmised blokeerida internetiressursid informatsiooniga, mis võib õhutada kooliõpilasi õigusvastastele, asotsiaalsetele tegudele, mille tagajärjeks võivad olla suitsidaalse iseloomuga teod. Reedel kella 13-se seisuga on saabunud nõudmised kolme grupi suhtes sotsiaalvõrgustkus VKontakte. Need veebilehed on kantud keelatud informatsiooni ühtsesse registrisse,” teatas Roskomnadzor täna Interfaxi vahendusel.

Roskomnadzor saatis sotsiaalvõrgustiku administraatoritele nõudmised kustutada õigusvastane informatsioon. Nõudmised täideti operatiivselt, öeldakse teates.

Venemaa tarbijakaitseametkonna Rospotrebnadzori otsuse järgi sisaldavad need grupid sotsiaalvõrgustikes informatsiooni võimalike viiside ja vahendite kohta enesetapu sooritamiseks.

Varem teatas Venemaa side- ja massikommunikatsiooniministri asetäitja Aleksei Volin Interfaxile, et juba on olemas kokkulepe Roskomnadzoriga koolides vägivallale õhutavate sotsiaalmeediagruppide blokeerimiseks.

Loe veel

Täna hommikul ründas Burjaatia vabariigi pealinna Ulan-Ude ühes koolis kirvega relvastatud üheksanda klassi õpilane seitsmenda klassi õpilasi ja süütas Molotovi kokteili abil klassiruumi.

Enne vahistamist tekitas poiss omale vigastusi, hüppas aknast alla ja vigastas jalga. Peale tema sai kannatada veel kuus õpilast.

15. jaanuaril tekitasid kaks noorukit Permi ühes koolis õpilastele ja õpetajale hulgaliselt noavigastusi. Noaga lõid nad ka teineteist. Kannatada sai 15 inimest, kellest 12 viidi haiglasse. 16-aastased noorukid vahistati.

17. jaanuaril lõi Tšeljabinski oblastis Smolnojes vahetunnis tüli käigus üks üheksanda klassi õpilane teist noaga. Kannatanu viidi haiglasse ja kahtlusalune vahistati.

18. jaanuaril peeti ühes Moskva gümnaasiumis kinni 11. klassi õpilane, kes püüdis tuua kooli kuut taskunuga, jahipüssi padrunit, kotikest metallkuulikestega, pudelikest bensiiniga, kruvikeerajate komplekti, nööri, traadijuppi ja kaht toosi tikke.