Venemaal avastati väidetavalt inimsööjate perekond

Vene õiguskaitseorganid kontrollivad meedia teateid väidetavalt inimsööjate poolt Krasnodaris toime pandud massiliste tapmiste kohta, teatas allikas täna RIA Novostile.

Meedias ja sotsiaalmeedias on levitatud informatsiooni Krasnodarist pärit „kannibalidest abielupaari“ kohta, kes väidetavalt röövisid ja tapsid inimesi. On väidetud, et alates 1999. aastast on inimsööjate pere röövinud vähemalt 30 inimest.

„Seni seda informatsiooni ei kinnitata. Praegusel hetkel on korrakaitsjad avastanud purgi konserveeritud käega. Varem kaotatud mobiiltelefoni omaniku sõnul on see üks nendest kätest, millega ta selfie tegi,“ ütles allikas RIA Novostile.

Allika sõnul tunnistas nutitelefoni omanik üles vaid kaks mõrva: peale selle naise tapmist, kelle kehaosadega tehti fotod, tappis krasnodarlane enese sõnul 2012. aastal veel ühe inimese.

Kogu lugu sai alguse 11. septembril, kui töölised leidsid Krasnodari Repini tänavalt mobiiltelefoni, milles avastasid 35-aastase kohaliku elaniku fotod, kus teda on kujutatud koos surnud naise kehaosadega. Kehaosad leiti järgmisel päeval Dzeržinski tänavalt lennuväe sõjakooli territooriumilt. Seal olid pakk ja ämber hukkunu kehaosadega.