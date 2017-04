Venemaad kahtlustatakse Prantsusmaa presidendikandidaadi Macroni kampaania häkkimises

Vene luuret kahtlustatakse Prantsusmaa Euroopa Liidu meelse presidendikandidaadi Emmanuel Macroni meeskonna häkkimises. Tokyos baseeruv firma Trend Micro teatab oma 40-leheküljelises raportis, et rünnaku korraldas küberrühmitus Pawn Storm, millel on samad digitaalsed sõrmejäljed nagu Vene sõjaväeluurel GRU-l.

Raportis öeldakse, et Pawn Storm lõi neli valeveebilehte, mille eesmärk oli e-posti salasõnade varastamine Macroni poliitilise liikumise En Marche! Inimestelt, vahendab EUobserver.

Sama rühmitus, mis on tuntud ka nimede all Fancy Bear, APT28 ja Sednit, on varem häkkinud USA Demokraatliku Partei e-kirju, rünnanud Saksamaa liidukantsleri erakonda Kristlik-Demokraatlikku Liitu (CDU) ja Prantsusmaa telekanalit TV5 Monde.

Teisipäeval avaldatav raport räägib ka katsest häkkida Saksamaa Konrad Adenaueri Fondi, lisas Jaapani firma.

Prantsusmaa digitaaljulgeolekuteenistuse ANSSI juht Guillaume Poupard ütles esmaspäeval Reutersile, et Venemaad on liiga vara süüdlaseks nimetada.

Macroni digitaalseid operatsioone juhtiv Mounir Mahjoubi ütles agentuurile Associated Press, et rünnaku ajastuse tõttu on põhjust oletada Venemaa osalust. Mahjoubi sõnul oli see Venemaa Macroni-vastase kampaania „nähtamatu“ külg, millega kaasnesid avalikud rünnakud Venemaa riiklikus meedias.

Mahjoubi sõnul olid Pawn Stormi valeveebilehed „piksli pealt perfektsed, mis tähendab, et asja taga olid talendid ja selleks kulutati aega: talenti, raha, kogemusi, aega ja tahet“.

Mahjoubi väitel miski siiski ohtu ei sattunud.

Mahjoub lisas, et informatsiooni Pawn Stormi rünnakute kohta andis En Marche!-ile ANSSI, mis sai omakorda informatsiooni USA valimiste häkkimise kohta.

Vene riiklikus meedias, sealhulgas prantsuskeelsetes RT France’is ja Sputnik France’is on aset leidnud Macroni-vastane kampaania.

Vene meedia on levitanud alusetuid väiteid, näiteks, et Macronil on olnud armuafäär mehega, et ta on USA pankade agent või et teda rahastab Saudi Araabia.

Macroni-vastast sisu levitasid Vene robotid või automatiseeritud Twitteri-kontod, millest osa postitas materjali üle 750 korra päevas.

Samad meediaväljaanded kirjutasid positiivselt paremäärmusliku Rahvusrinde presidendikandidaadist Marine Le Penist, kelle erakond on Venemaalt laenanud vähemalt 11 miljonit eurot ja kes kohtus eelmisel kuul isiklikult Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.