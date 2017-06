Venemaad kahtlustatakse küberrünnakus Suurbritannia parlamendi vastu

Venemaa valitsust kahtlustatakse Suurbritannia parlamendi vastase küberrünnaku taga olemises. Rünnaku käigus tungiti sisse kümnetesse alamkoja ja lordide koja liikmete e-postikontodesse.

Kuigi asja uurimine on varases staadiumis ja rünnaku eest vastutajate identiteeti ei pruugi olla võimalik täielikult kindlaks teha, peetakse Moskvat kõige tõenäolisemaks süüdlaseks, kirjutab ajaleht Guardian.

Avaldatud on esimesed üksikasjad küberrünnaku kohta, mis algas reedel. Häkitud arvatakse olevat ligi 90 e-postikontot, mis kuuluvad parlamendi liikmetele, teatas parlamendi esindaja.

Et kardetakse, et sissemurdmise tagajärjeks võivad olla šantaažikatsed, olid ametnikud sunnitud parlamendiliikmete ligipääsu nende oma kontodele blokeerima, et kahju minimeerida.

Võrku, kuhu sisse murti, kasutavad kõik parlamendi liikmed, sealhulgas peaminister Theresa May ja kõik ministrid.

Briti julgeolekuteenistused usuvad, et rünnaku eest vastutab tõenäoliselt pigem teine riik, kui väike grupp üksikuid häkkereid.

Riikide arv, kes võivad sellise rünnaku Suurbritannia vastu korraldada, on piiratud ning lisaks Venemaale kuuluvad nende hulka Põhja-Korea, Hiina ja Iraan.

„See oli toore jõuga rünnak. See näib olevat riiklikult toetatud,“ ütles julgeolekuteenistuste allikas. „Küberrünnakute iseloom tähendab seda, et intsidenti on kurikuulsalt keeruline omistada kindlale tegijale.“