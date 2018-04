Moskvat ei rahulda Londoni vastused küsimustele endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamise kohta, teatas RIA Novostile Venemaa esindus Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) juures.

„Meil on kindlasti vaja aega detailsema analüüsi jaoks. Esimene mulje on, et britid ei ole andnud vastuseid kõige tähtsamatele küsimustele, mis me esitasime,” teatas Venemaa esindus.

Esindus lisas, et töötatakse läbi võimalikke variante edasiseks tegutsemiseks.