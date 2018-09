Venemaa: Zahhartšenko tapmise taga oli Ukraina riik

Venemaal „ei ole praktiliselt mingit kahtlust, et Zahhartšenko mõrva taga oli Ukraina riik“, ütles Zahharova hilisõhtul telekanalile Rossija-24.

Zahhartšenko hukkus reede õhtul, kui ta sõi õhtust Donetski kesklinna kohvikus, kus plahvatas pomm. Temaga oli separatistide rahandusminister Aleksander Timofejev ja organisatsiooni Oplot Donbassa noortetiiva juht Natalja Volkova, kes said vigastada ja toimetati sündmuskohalt haiglasse kiirabiga.

Veel kaheksa inimest sai vigastada või surma, ütles separatistlike jõudude allikas uudisteagentuurile TASS.

Zahharova sõnul on tegemist Kiievi „käekirjaga“.

Juba oli välisministeeriumi esindaja ka kiire teatama, et arvestades Zahhartšenko mõrva, võib arvata, et see „seab kahtluse alla Ukraina konflikti lahendamise protsessi“, visates sel moel õhku võimaluse olukorra eskaleerumisest.