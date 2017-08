Venemaa viis Kaug-Ida õhutõrje Põhja-Korea olukorra tõttu kõrgendatud lahinguvalmidusse

Venemaa õhutõrjesüsteemid Kaug-Idas viidi olukorra tõttu Põhja-Korea ümber kõrgendatud lahinguvalmidusse, teatas föderatsiooninõukogu riigikaitse- ja julgeolekukomitee endine esimees Viktor Ozerov RIA Novostile.

„Praegu Põhja-Korea ümber toimuv ei saa jätta meis esile kutsumata rahutustunnet ja arusaamist vajadusest võtta tarvitusele täiendavaid meetmeid meie territooriumi ohutuse tagamiseks. Õhutõrje ning õhu- ja kosmosevägede jõude on Kaug-Ida regioonis tugevdatud,“ ütles Ozerov.

Ozerovi sõnul jälgivad Vene sõjaväelased Põhja-Korea ümber toimuvat, teravdatud tähelepanu all on aga rakettide võimaliku väljalaskmise tsoonid.

Ozerov märkis, et õhutõrje ülesannete hulka kuulub ka Venemaa territooriumi julgeoleku kaitse Põhja-Korea rakettide valesti sisestatud koordinaatide korral, sest „vea tõenäosus on siin piisavalt suur“, kuid on ka tõsisemaid ülesandeid.

„Õhutõrje ja tuumaheidutusjõud võimaldavad hoida ära ameeriklaste otsustavamad sammud,“ teatas Ozerov.