Venemaa vetostas ÜRO-s Süüria keemiarünnakute uurimise jätkamise

Venemaa pani ÜRO julgeolekunõukogus oma kümnenda veto Süüria küsimustes pärast sealse kodusõja algust 2011. aastal, blokeerides USA esitatud resolutsiooni keemiarünnakute rahvusvahelise uurimise jätkamiseks.

ÜRO ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) ühisjuurdluse mandaat lõpeb täna. Juurdlus on seni leidnud, et keelatud närvimürki sariini kasutas selle aasta 4. aprilli rünnakus Süüria valitsus, vahendab Reuters.

Resolutsiooni vastuvõtmiseks julgeolekunõukogus on vaja üheksa poolthäält ning vastu ei tohi olla alalised liikmed USA, Prantsusmaa, Venemaa, Suurbritannia ega Hiina. Kõnealuse resolutsiooni poolt oli 11 julgeolekunõukogu liiget, vastu olid Venemaa ja Boliivia ning Hiina ja Egiptus jäid erapooletuks.

Loe veel

Hääletus kutsus esile sõnasõja Venemaa ja USA esindajate vahel.

4. aprilli keemiarünnak Khan Sheikhounile, milles hukkus kümneid inimesi, pani USA korraldama raketirünnaku Süüria õhujõudude baasile. USA suursaadik ÜRO-s Nikki Haley hoiatas pärast viimast hääletust, et seda tehakse uuesti, kui ollakse sunnitud.

Venemaa esindaja ÜRO-s Vassili Nebenzja ütles, et USA resolutsiooniprojekt ei olnud tasakaalustatud.

„Meie vajame jõulist, professionaalset mehhanismi, mis aitab ära hoida keemiaterrorismi ohu leviku regioonis ja teie vajate marionetlikku struktuuri avaliku arvamuse manipuleerimiseks,” ütles Nebenzja.

Süüria liitlane Venemaa võttis oma rivaalitseva resolutsiooniprojekti tagasi pärast seda, kui oli edutult nõudnud, et ettepanekut peetaks teiseks, mitte esimeseks.

Pärast hääletamist USA projekti üle nõudis aga Boliivia, et hääletataks ka Venemaa teksti üle. See kukkus aga läbi, saades vaid neli poolt- ja seitse vastuhäält. Neli riiki jäi erapooletuks.

Nebenzja ütles, et on sügavalt pettunud, ning teatas, et need, kes hääletasid Venemaa projekti vastu, kannavad kogu vastutuskoormat ühendatud uurimismehhanismi (JIM) töö katkemise eest.

Kuigi Venemaa nõustus 2015. aastal JIM-i loomisega, on ta pidevalt selle töö tulemusi kahtluse alla seadnud.

Venemaa on nüüd vetostanud kümme Süüria-alast resolutsiooni.

„Venemaa tappis ühendatud uurimismehhanismi,” ütles Haley. „Tegelikkuses aktsepteerib Venemaa keemiarelvade kasutamist Süürias. Kuidas saame me siis usaldada Venemaa toetust väidetavale rahule Süürias?”

„Me mõistame hukka keemiarelvade kasutamise ükskõik kelle poolt,” sõnas Nebenzja.