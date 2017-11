Venemaa vetostas ka Jaapani katse jätakata Süüria keemiarünnakute uurimist

Venemaa vetostas reedel ÜRO Julgeoleknõukogus Jaapani resolutsioonikava, millega taheti pikendada Süüria Khan Sheikhouni keemiarünnakute uurimist.

ÜRO ja Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) ühisjuurdluse mandaat lõppes reedel, mistõttu oli vaja resolutsiooni, et uurimist jätkata. Juurdlus on küll siiski juba jõudnud järeldusele, et keelatud närvimürki sariini kasutas selle aasta 4. aprilli rünnakus Khan Sheikhounile Süüria valitsus, nõudes kümnete inimeste elu.

Julgeolekunõukogus on seesuguse resolutsiooni vastuvõtmiseks vaja üheksa poolthäält. Ühtlasi ei tohi aga vastu olla ükski viiest alalisest liikmest: USA, Prantsusmaa, Venemaa, Suurbritannia ega Hiina. Jaapani resolutsiooni, mis näinuks ette sõltumatu uurimise pikendamist 30 päeva võrra, poolt oli 12 julgeolekunõukogu liiget ja vastu kaks: Venemaa ja Boliivia. Hiina ei võtnud seisukohta.

Neljapäeval vetostas Venemaa samalaadse USA resolutsiooni, öeldes, et see ei ole tasakaalustatud.

Venemaa on nüüd vetostanud 11 Süüria-alast resolutsiooni.