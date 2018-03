Venemaa vastukäik: Lavrov teatas, et nad saadavad riigist välja 60 USA diplomaati. Peatatakse peakonsulaadi töö

Venemaa välisminister Sergei Lavrov teatas, et Venemaa saadab riigist välja 60 USA diplomaati ning sulgeb USA konsulaadi Peterburis. Tegemist on vastusega USA samasugusele otsusele nädala alguses, kirjutab ERRi uudisteportaal.

"Meetmed on vastastikused. Need sisaldavad samaväärsel arvul diplomaatide väljasaatmist ja need sisaldavad meie otsust taganeda kokkuleppest lubada USA peakonsulaadil tegutseda Peterburis," vahendas Reuters Lavrovi sõnul Moskvas pressikonverentsil.

Esmaspäeval otsustas USA vastuseks Suurbritannias toimunud Sergei Skripali mürgitamisjuhtumile saata riigist välja 60 Venemaa diplomaati.

Lisaks 60 diplomaadi väljasaatmisele otsustas USA sulgeda Seattle'is asuva Venemaa konsulaadi.

Euroopa Liidu liidrid nõustusid eelmisel nädalal Suurbritannia hinnanguga, et endise Vene luureametniku Sergei Skripali ja tema tütre Julia mürgitamise eest vastutab Venemaa. Moskva on neid süüdistusi eitanud.

Suurbritannia saatis peale rünnakut riigist välja 23 diplomaati koos pereliikmetega ehk ühtekokku umbes 80 inimest. Samuti katkestas riik Moskvaga kõrgetasemelised suhted.

Paljud lääneriigid on teatanud Venemaa diplomaatide väljasaatmisest, nende hulgas Eesti.

