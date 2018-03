Venemaa välisministeerium kutsus välja lääneriikide suursaadikud

Rüdiger von Fritsch Foto: Maksim Šemetov, REUTERS

Venemaa välisministeerium teatas täna, et kutsus seoses endise spiooni Sergei Skripali mürgitamisjuhtumiga välja „ebasõbralikke samme” astunud lääneriikide suursaadikud, et informeerida neid vastumeetmetest. Eesti välisministeeriumi kinnitusel on välja kutsutud ka meie saadik Moskvas.