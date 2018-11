Venemaa välisministeerium ähvardas Ukrainat raskete tagajärgedega

Venemaa on välisministeeriumi teatel Kiievi režiimi ja selle lääne soosijaid korduvalt hoiatanud hüsteeria kunstliku õhutamise eest Aasovi mere ja Kertši väina ümber.

„Selgelt on näha koha ja vormi poolest hoolikalt läbimõeldud ja planeeritud provokatsioon, mis on suunatud veel ühe pingekolde süütamisele selles regioonis, ettekäände tekitamisele sanktsioonide lisamiseks Venemaa vastu. Kõik see oli nähtavasti suunatud tähelepanu kõrvalejuhtimisele Ukraina enda sisepoliitilistelt probleemidelt. Selle kinnituseks on Kiievi kavatsus kehtestada riigis sõjaseisukord, mis 2019. aasta kevadel eesseisvate presidendivalimiste valguses näeb välja väga odioosne,” teatab Venemaa välisministeerium.

Välisministeerium väljendas nördimust ka Ukraina radikaalide järjekordse rünnaku üle Vene diplomaatiliste esinduste vastu, millega tekitati nendele kahju. „Nõuame Kiievilt süüdlaste vastutusele võtmist ning Venemaa saatkonna ja peakonsulaatide tingimatu puutumatuse tagamist Ukrainas vastavalt 1961. aasta diplomaatiliste suhete Viini konventsiooni normidele.”