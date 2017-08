Venemaa uus, viienda põlvkonna hävituslennuk sai nimeks Su-57

Venemaa viienda põlvkonna hävituslennuk, mille tehasetähis oli T-50 ja mida on arendatud projekti „rindelennuväe perspektiivne lennuväekompleks“ (PAK FA) raames, sai ametliku tähise Su-57, teatas intervjuus telekanalile Zvezda Venemaa õhu- ja kosmosejõudude ülem, kindralpolkovnik Viktor Bondarev.

„Otsus on vastu võetud, lennuk on saanud oma nime nagu laps pärast sündi. Su-57 – nüüd hakkame me teda nimetama just nii,“ ütles Bondarev.

Selle aasta juulis kirjutas nimetuse Su-57 andmisest lennukile ajakirjas Air & Cosmos tuntud Vene lahingulennukite ekspert Pjotr Butovski, kelle sõnul kavatseti see ametlikult teatavaks teha juuli keskel lennundusnäitusel MAKS-2017 hetkel, kui angaari uue lennukiga külastab Venemaa president Vladimir Putin. Viimane muutis aga visiidi programmi ega tulnudki sellesse angaari.

MAKS-2017 ajal teatas Venemaa Ühendatud Lennukiehituskorporatsiooni juht Juri Sljussar hävitaja katsetuste esimese etapi lõpetamisest ning plaanidest alustada seeriatootmisega 2019. aastal uue riikliku relvastusprogrammi aastateks 2018-2025 raames.

Konstrueerimisbüroos Suhhoi välja töötatud PAK FA T-50 tõusis esimest korda õhku 2010. aasta jaanuaris ning laiale publikule esitleti seda MAKS-2011-l. Samaaegselt töötatakse lennukile välja ka uut toetavat infrastruktuuri ja relvi.