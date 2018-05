Venemaa uurimiskomitee esimees kutsus sulgema Instagrami terroriakti tõttu Leningradis, mõtles aga Telegrami ja Peterburi

Hiljem avaldas uurimiskomitee oma veebilehel materjali Bastrõkini esinemise kohta. Selles on öeldud: „Ta (uurimiskomitee juht) rõhutas sõnumivahetuskeskkonna Telegram sulgemise eesmärgipärasust, mida on kasutanud kurjategijad eriti raskete kuritegude, sealhulgas terroriakti Peterburi metroos toimepanemiseks 2017. aastal.”

Veel märkis Bastrõkin, et ainuüksi Moskva regioonis lõpetas eelmisel aastal oma elu enesetapuga 40 inimest. „Kuni me teiega istungeid peame, jääb laps oma probleemidega üksi. Reeglina on need heal järjel pered. Lapsed on üksikud koolis, perekonnas. Ja mis neile jääb? Internet. Aga seal on suitsiid.”