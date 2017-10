Venemaa: USA teeskleb Islamiriigiga võitlemist

Venemaa süüdistas täna USA-d Islamiriigi vastu võitlemise teesklemises ja õhurünnakute tahtlikus vähendamises Iraagis, et võimaldada Islamiriigi võitlejatel liikuda Süüriasse, et aeglustada Süüria armee Venemaa toetatud edasitungi.

Venemaa kaitseministeerium teatas oma avalduses, et USA juhitud koalitsioon on septembris järsult vähendanud oma õhurünnakuid Iraagis, kui Süüria väed, keda toetavad Vene õhujõud, alustasid Deir ez-Zori provintsi tagasivõtmist, vahendab Reuters.

„Igaüks näeb, et USA juhitud koalitsioon teeskleb Islamiriigiga võitlemist, eelkõige Iraagis, aga jätkab võitlust Islamiriigi vastu Süürias mingil põhjusel aktiivselt,“ ütles Venemaa kaitseministeeriumi ametlik esindaja Igor Konašenkov.

Tulemus on Konašenkovi sõnul olnud see, et võitlejad on liikunud suurel hulgal Iraagi piirialadelt Deir ez-Zori, kus nad püüavad Eufrati jõe vasakkaldal positsioonidele asuda.

„Pentagoni ja koalitsiooni tegevus nõuab seletust. Kas nende taktikamuutus on soov raskendada nii palju, kui nad suudavad, Süüria armee operatsiooni, mida toetavad Vene õhujõud, Süüria territooriumi tagasivõtmiseks Eufratist idas?“ küsis Konašenkov. „Või on see osav samm Islamiriigi terroristide Iraagist väljaajamiseks, ajades nad Süüriasse ja Vene õhujõudude täpse pommitamise teele?“