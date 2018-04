Venemaa: USA sõjategevusel Süürias oleksid rängad tagajärjed; USA: Venemaa kätel on Süüria laste veri

USA ja Venema pidasid ÜRO julgeolekunõukogus väidetava keemiarünnaku üle Süürias maha vihase sõnasõja.

Venemaa esindaja Vassili Nebenzja ütles, et intsident Doumas oli lavastatud ja USA sõjalisel vastutegevusel oleksid oleksid rängad tagajärjed. USA saadik Nikki Haley teatas aga, et Venemaa kätel on Süüria laste veri, vahendab BBC News.

Nimetades Süüria presidenti Bashar al-Assadit koletiseks ütles Haley, et ükskõik, kas ÜRO julgeolekunõukogu tegutseb või mitte, USA reageerib igal juhul.

„Kohtumised on käimas, tähtsaid otsuseid kaalutakse isegu praegu, kui me räägime,” ütles Haley.

Süüria-Ameerika Meditsiiniühing teatas, et Süüria Ida-Ghouta piirkonnas Doumas toodi meditsiinikeskustesse üle 500 inimese, kellel olid keemilise ainega kokkupuutumisele viitavad sümptomid, mis hõlmasid hingamisraskusi, sinakat nahka, vahutavat suud, sarvkestapõletusi ja kloorisarnast lõhna.

Hinnanguliselt hukkus 42 kuni enam kui 60 inimest, kuid päästetöötajate sõnul võib see arv kasvada, kui pääsetakse ligi keldritele, kus sajad perekonnad otsisid varju pommitamise eest.