Venemaa: USA ei peaks oma nina Saudi Araabia siseasjadesse toppima

Vene Läis-Ida saadik rõhutas sõnavõtus, et kroonprintsil on täielik õigus troon pärida, kui 82-aastane Saudi Araabia kuningas Salman sureb. „Loomulikult oleme igasuguse sekkumise vastu. Saudi rahvas ja juhtkond peab sellised asjad ise ära otsustama," sõnas Mihhail Bogdanov üleeile avaldatud intervjuus.

„Kuningas teeb otsuse ja ma ei suuda isegi ette kujutada, millistel alustel keegi USA-s sekkub sellisesse teemasse ja avaldab arvamust, kes peaks Saudi Araabiat valitsema nüüd või edaspidi. See on saudide oma asi," teatas ka asevälisministri ametit pidas Bogdanov.

USA senat toetas sel kuul ühehäälselt avaldust, millega Saudi kroonprints bin Salman mõistetakse Khashoggi surmaga seotuse tõttu hukka. Sarnastele järeldustele jõudis oma uurimises ka Luure Keskagentuur (CIA).

Saudi võimud on korduvalt rõhutanud, et kuningriigi juhtidel pole Istanbulis Saudi konsulaadis tapetud ajakirjaniku mõrvaga mingit seost ja selle sooritasid iseseisvalt tegutsema hakanud saudi agendid. Venemaa on teatanud, et usub saudide juttu.