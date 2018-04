Venemaa ÜRO-s: Suurbritannia mängib tulega ja hakkab Venemaa süüdistamist mürgirünnakus kahetsema

„Me usume, et Ühendkuningriigi tegevus peab vastu igasugusele uurimisele,” ütles Suurbritannia suursaadik ÜRO-s Karen Pierce julgeolekunõukogus. „Meil pole midagi varjata ... aga ma kardan, et Venemaal võib olla midagi karta.”

Rahvusvahelises Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonis (OPCW) taotles Venemaa kolmapäeval Skripalide mürgitamise ühist uurimist, kuid kaotas selleteemalise hääletuse.

„Vene teadlaste lubamine juurdluse juurde, kus nad on kõige tõenäolisemad Salisbury kuriteo toimepanijad, oleks sama, nagu kutsuks Scotland Yard osalema professor Moriartyt,” ütles Pierce varem eile ajakirjanikele, viidates tegelasele Sherlock Holmesi lugudest.

Julgeolekunõukogu kohtumise lõpus luges Nebenzja lõigu romaanist „Alice imedemaal” kohtuprotsessi kohta, kus Kuninganna nõuab karistuse määramist kõigepealt ja kohtuotsust pärast seda. „Kas see ei meenuta teile midagi?” küsis Nebenzja.

Pierce vastas: „On ka teine väga hea tsitaat „Alice’ist imedemaal”, mis on: „Mõnikord olen ma uskunud nii palju kui kuut võimatut asja enne hommikusööki.” Seega ma arvan, et see on see tsitaat, mis sobib minu Vene kolleegile kõige paremini.”