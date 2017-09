Venemaa ulatas USAle protestikirja: vene kaubanduskoja läbiotsimine on seninägematu agressioon

Venemaa välisministeerium kutsus USA diplomaati Moskvas üles esitama Washintonile protestikirja läbiotsimiste vastu, mida USA võimud plaanivad Washingtonis asuvas Venemaa kaubanduskojas läbi viia.

Vene välisministeeriumi kodulehelt võib lugeda, et USA Moskva missiooni juht, Anthony F. Godfrey kutsuti välisministeeriumisse edastama oma koduriigi valitsusele protestinooti.

Venemaa välisministeerium nimetab avalduses planeeritavat läbiotsimist Washingtonis illegaalseks sissetungimiseks Vene diplomaatilisele pinnale. Teate kohaselt võivad USA eriväelased kunstlikult luua venevastaseid provokatsioone, jättes majja kompromiteerivat materjali.

"Me peame planeeritud ebaseaduslikku läbiotsimist Venemaa diplomaatilises valduses, ilma vene ametnike kohalolekuta ning ohtu, et läbiotsijad murravad maha hoone ukse, agressiivseks tegevuseks, mida võib USA luure kasutada ära, et lavastada Venemaad õõnestav olukord, jättes endast maha kompromiteerivaid esemeid," oli avalduses kirjas.

Laupäevale, 2. septembrile ajastatud vene konsulaatide sulgemine Washingtonis, New Yorgis ning San Franciscos on taas süvendanud kahe riigi vahelist vääritimõistmist, viies suhted uue mõõnani külma sõja järgselt.