Venemaa teatas Ukraina „peatsest pealetungist” Donbassi Matti Aivar Lind toimetaja RUS

Foto: TASS

Venemaa valitsus teatas neljapäeval, et Ukraina valmistub Donbassi sõjaliselt sisse tungima, süvendades ukrainlaste seas aga hirme, et see võib olla hoopis venelaste põhjendus oma kohaloleku suurendamiseks piiri- ja Ida-Ukraina aladel.