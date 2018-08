Venemaa teatas suurima sõjaväeõppuse korraldamisest alates Nõukogude Liidu lagunemisest

Ajakirjanduse teatel saab see olema suurim sõjaväeõppus e ndise Nõukogude Liidu ja tänase Vene Föderatsiooni territooriumil alates 1981. aastast, leides aset Ida-Venemaal ja toimudes üheskoos Hiina ja Mongoolia väeüksustega.

Sergei Šoigu sõnul võib võrrelda õppusi Zapadiga, aga neist võtab osa veelgi rohkem sõjaväelasi: umbes 300 000 meest ja naist, mida on enam kui kolm korda rohkem kui Zapad-2017l.

Vägede kasutada saab olema ca tuhat lennukit, sadu laevu ja praktiliselt iga viimane kui polügoon Kesk ja Ida sõjaväeringkonnas.

„Ainult kujutage ette 36 000 ühikut sõjatehnikat üheaegselt koos liikumas - tankid, soomukid, jalaväe lahingumasinad. Ja kõik see loomulikult tingimustes, mis on nii lähedased lahingule kui võimalik,“ ütles minister. „Oma ulatuselt saab see ilmselt olema palju suurem kui Zapad, /.../ sest kaasame ka õhudessantväe, Vaikse ookeani laevastiku ja Põhjalaevastiku.“

Õppus leiab aset 11.-15. septembrini.