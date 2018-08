Venemaa teatas ka Vahemerel suurõppuste korraldamisest

Õppustest võtab ministeeriumi teatel osa 25 sõja- ja allveelaeva ning 30 lennumasinat, nende seas mitu hävitus- ja strateegilist pommituslennukit, vahendab uudisteagentuur TASS.

Venelased palusid ka rahvusvahelistel liiklejatel olla äärmiselt tähelepanelik, sest mereväeõppuste ajal ei ole nende toimumise piirkonnas ohutu liikuda ja välja kuulutatakse ohtlik ala.

NATO pressiesindaja Oana Lungescu ütles veel enne õppuste väljakuulutamist kolmapäeval, et Venemaa suurendab oma mereväe kohalolekut Vahemerel seoses pingetõusuga Süüria ümber.

Tema sõnul on mitmed alused varustatud tiibrakettidega.

Venemaa ajaleht Moskovski Komsomolets kirjutas oma veergudel, et Vene mereväe kohaloleku suurendamise ja Süüria aladel toimuva vahel on seos. „Ameerika koos oma liitlastega on sundinud Venemaad saatma Vahemerele võimsa laevarühma,” kirjutas ajaleht teisipäeval.

Alles mõne päeva eest teatas Venemaa ka oma ajaloo suurimate sõjaväeõppuste korraldamisest tuleval kuul. Vostok-2018 saab kaitseminister Sergei Šoigu sõnul olema suurim sõjaväeõppus endise Nõukogude Liidu ja tänase Vene Föderatsiooni territooriumil alates 1981. aastast, leides aset Ida-Venemaal ja toimudes üheskoos Hiina ja Mongoolia väeüksustega.

Sergei Šoigu sõnul võib võrrelda õppusi Zapadiga, aga neist võtab osa veelgi rohkem sõjaväelasi: umbes 300 000 meest ja naist, mida on enam kui kolm korda rohkem kui Zapad-2017l.

Õppustel 11.-15. septembrini saab tema sõnul vägede kasutada olema ca tuhat lennukit, sadu laevu ja praktiliselt iga viimane kui polügoon Kesk ja Ida sõjaväeringkonnas.