Venemaa tahab USA-lt G20 eel spioonide suvilate tagastamist

Venemaa avaldab G20 kuluaarides toimuva esimese silmast silma vestluse eel survet, et Donald Trumpi administratsioon annaks neile tagasi kaks häärberit New Yorgis ja Marylandis, mis võeti neilt ära seoses valimiskampaania aegse häkkimisega, mida neilt objektidelt teadaolevalt juhiti.

Marylandis asuv kinnistu on luksuslik 18,2-hektariline kinnine ala Pioner Pointis, poole tunni autosõidu kaugusel Washingtonist, märkis ajaleht The Washington Post. Väidetavalt kasutasid Vene diplomaadid seda puhkepaigana, kuid juba ammu kahtlustati, et seal toimus palju valgustkartvamaid asju. Väidetavalt oli see Vene spionaaži keskus.

New Yorgis Long Islandil asuv kuuehektariline Killenworth on 49-toaline häärber, mille Nõukogude Liidu valitsus ostis 1950. aastal. Vene diplomaadid kasutasid seda puhkekeskusena, kuid väidetavalt juhiti ka sealt Vene luuret.

USA endine president Barack Obama teatas mullu pärast demokraatide häkkimist, et võtab vastulöögina venelastelt kaks häärberit ära ja saadab välja ka 35 diplomaati.

Obama selgitas toona, et asjatundjate hinnangul on tegemist igati asjakohaste sammudega, sest Venemaa püüab kahjustada USA huve ja rikub rahvusvaheliselt kehtestatud norme.

Venemaa president Vladimir Putin keeldus toona sanktsioonidega vastamast, avaldades lootust, et Trumpi administratsioon muudab kurssi ja loobub sanktsioonidest. Tema pressiesindaja Dmitri Peskov tunnistas esmaspäeval, et nende kannatus seoses kinnistute tagastamisega on katkemas ja nad võivad vastata omapoolsete meetmetega.

Väidetavalt võib Trump suhete parandamise eesmärgil kinnistute tagastamist lubada.