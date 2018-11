Venemaa tahab teha finantsist Bill Browderi vastutavaks jurist Sergei Magnitski ja teiste mürgitamise eest

Aleksandrovi sõnul näitas Magnitski ja Browderi seni väljaselgitamata asjaoludel surnud arvatavate kaasosaliste Gassanovi, Korobeinikovi ja Kurotškini surnukehade histoloogiline uurimine, et neil olid elu ajal aset leidnud toksilise anorgaanilise alumiiniumiühendiga kroonilise mürgistuse tunnused.

Peaprokuratuur selgitas, et see aine ei kuulu ÜRO keelatud keemiarelvade konventsiooni alla, aga kujutab endast inimese jaoks varjatud ohtu.

Aleksandrov märkis ka, et see alumiiniumiühend kahjustab inimorganismi sattudes lisaks üldistele toksilistele ilmingutele, mis puudutavad maksa ja kesknärvisüsteemi, ka südant ja viib tugeva kardiotoksilise efektini müokardiodüstroofia näol.

„Just neid sümptomeid täheldati enne surma Magnitskil, Gassanovil ja Kurotškinil. Toksiliste alumiiniumiühendite jälgi avastati ka Korobeinikovi maksast,” rõhutas Aleksandrov.

Maksudest kõrvalehoidmises süüdistatuna vahistatud Magnitski suri eeluurimisvangistuses 2009. aasta 16. novembril. Browder ja Briti ettevõtte Firestone Duncan juht Jamieson Firestone teatasid, et Magnitski vahistati pärast seda, kui ta paljastas Venemaa siseministeeriumi töötajate korruptsiooniskeemid.

Venemaal alustati eelmisel reedel Browderi vastu kriminaaljuurdlust kuritegeliku ühenduse loomises süüdistatuna, teatas 3. klassi riiklik justiitsnõunik Nikolai Atmonjev, kelle sõnul kuulutatakse Browder lähiajal rahvusvaheliselt tagaotsitavaks ja tema varad arestitakse.

Atmonjev lisas, et on juba kindlaks tehtud juriidilised isikud Küprosel, Lätis, Šveitsis ja teistes riikides, mille kaudu kanti üle kümneid ja sadu miljoneid dollareid. Atmonjevi sõnul loetakse need ülekanded kuritegelikul teel saadud sissetulekute legaliseerimiseks.