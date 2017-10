Venemaa suursaadik Helsingis: sõjaõppused Läänemerel tuleks lõpetada

Venemaa värske suursaadik Soomes Pavel Kuznetsov ütles usutluses ajalehele Ilta-Sanomat, et pingete kasvu taga Läänemerel on NATO otsus regiooni laieneda.

„NATO sõjaväeline aktiivsus piirkonnas kasvab ja sõjaväelist infrastruktuuri lisatakse Venemaaga piirnevatele aladele. Nende sammude tõttu relvastumine vaid jätkub,“ ütles Kuznetsov. „Mõnedes riikides on kontrollimatust russofoobiast kasvanud välja riiklik poliitika. Kõik see ei aita kindlasti kaasa usalduse ja stabiilsuse tugevdamisele Läänemere regioonis,“ tõdes suursaadik.

Kuznetsovi sõnul oleks võimalik aga pingeid leevendada, kui loobuda sõjaõppuste korraldamisest Läänemerel.

Ühtlasi ütles ta, et Venemaa toetab Soome president Sauli Niinistö nn transponderite kasutamise ettepanekut, mille ta tegi tänavu suvel president Vladimir Putinile, et parandada lennuturvalisust

Läänemere kohal. „Paraku ei paista meie NATO partneritel selle probleemi lahendamisega kiiret olevat,“ tõdes suursaadik.

Vene diplomaat hoiatas ka, et Soome liitumine NATO-ga viiks Venemaa vastumeetmeteni.

„Igal riigil on suveräänne õigus määratleda iseseisvalt oma julgeoleku- ja kaitsepoliitika,“ ütles Kuznetsov, kuid märkis seejärel: „sellegipoolest, ma usun, on kõigile arusaadav, et NATO sõjaväelise infrastruktuuri saabumine meie piiride lähedale sunnib meid rakendama asjakohaseid meetmeid.“