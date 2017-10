Venemaa suursaadik Helsingis: kui Soome liitub NATO-ga, tuleb Venemaal reageerida

Venemaa värske suursaadik Soomes Pavel Kuznetsov ütles usutluses ajalehele Ilta-Sanomat, et Soome liitumine NATO-ga viiks Venemaa vastumeetmeteni.

„Igal riigil on suveräänne õigus määratleda iseseisvalt oma julgeoleku- ja kaitsepoliitika,“ tunnistas Kuznetsov, kuid märkis seejärel: „sellegipoolest, ma usun, on kõigile arusaadav, et NATO sõjaväelise infrastruktuuri saabumine meie piiride lähedale sunnib meid rakendama asjakohaseid meetmeid.“

Mida suursaadik asjakohaste meetmete all mõtles, jättis ta usutluses täpsutamata.

Küll aga märkis ta ära tõsiasja, et enamus soomlastest ei soovi üldse NATOga liituda.

„Kõik arvamusküsitlused näitavad, et enamik Soome elanikke on veendunud, et seniste valitsuste juhtimisel ellu viidud sõjaväeline kooskõlastamispoliitika ei ole mitte ainult parim viis riigi huvide kindlustamiseks, vaid on ka Läänemerel mõistliku stabiliseeriva mõjuga. Toetan seda seisukohta,“ ütles ta.