Venemaa süüdistab USA-d endiste islamiriiklaste väljaõpetamises Süürias

Venemaa relvajõudude kindralstaabi ülem, kindral Valeri Gerassimov süüdistas USA-d endiste Islamiriigi võitlejate väljaõpetamises Süürias, et riiki destabiliseerida.

Gerassimovi ajaleheintervjuus esitatud süüdistused keskenduvad USA sõjaväebaasile Tanfis, mis on strateegiline maanteepiiripunkt Süüria lõunaosas Iraagi piiril, vahendab Reuters.

Venemaa väidab, et USA baas on ebaseaduslik ning see ja piirkond selle ümber on muutunud „mustaks auguks”, kus võitlejad tegutsevad takistamatult.

Islamiriik on sel aastal kaotanud pea kõik Iraagis ja Süürias tema käes olnud territooriumid. Venemaa välisminister Sergei Lavrov ütles täna, et võitlus Islamiriigiga Süürias on põhilises osas läbi.

USA sõnul on Tanfis ajutine baas, mida kasutatakse parterjõudude väljaõpetamiseks võitluseks Islamiriigi vastu. USA on tõrjunud Venemaa varasemad samalaadsed süüdistused, öeldes, et Washington jääb kindlaks Islamiriigi purustamisele ega anna selle liikmetele turvapaiku.

Gerassimov ütles aga ajalehele Komsomolskaja Pravda, et USA õpetab välja võitlejaid, kes on endised Islamiriigi liikmed, kes nüüd nimetavad end Uueks Süüria Armeeks või kasutavad muid nimesid.

Gerassimov väitis, et Vene satelliidid ja droonid on märganud USA baasis võitlejate brigaade.

„Neid päriselt õpetatakse seal välja,” ütles Gerassimov, lisades, et suur hulk võitlejaid ja endisi Islamiriigi liikmeid on ka Shadadis, kus on tema sõnul samuti USA baas.

„Nad on praktiliselt Islamiriik,” ütles Gerassimov. „Aga pärast seda, kui nendega on tööd tehtud, muudavad nad oma välimust ja võtavad teise nime. Nende ülesanne on olukorda destabiliseerida.”