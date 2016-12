Venemaa sõjalennuk 92 inimesega pardal kukkus Sotši lähedal merre

Venemaa sõjalennuk, mille pardal oli täpsustatud andmetel 84 reisijat ja kaheksat meeskonnaliiget, kukkus pühapäeva hommikul pärast õhkutõusu Sotšist Musta mere kohal alla. Ilmselt hukkusid lennukis suurem osa Vene armee ametliku koori liikmetest.

Venemaa kaitseministeeriumi kinnitusel leiti lennuki tükke ja reisijatele kuulunud isiklikke asju 1,5 kilomeetri kauguselt Šotsi rannikust 50-70 meetri sügavuselt merest, vahendavad uudistekanalid RT ja TASS.

Esialgse info kohaselt oli lennuki Tupolev Tu-154 kadumise taga piloodi viga või tehniline probleem, ütles kaitseministeeriumi allikas RIA novostile.

Vene sõjaväe lennuk tõusis õhku kohaliku aja järgi kell 5.40 hommikul Adleri lennujaamast ja see kandis 92 inimest. Vahepeal teatas Vene kaitseministeerium, et lennukil oli 93 inimest, aga siis leiti nimekirja üle kontrollimisel, et seal oli ikkagi vaid 92 inimest. Lennuki sihtkoht oli teadaolevalt Süürias Latakia linna juures asuv Vene õhubaas Hmeimim.

Kaitseministeeriumi teatel oli reisijate seas sõdureid, aga 64 inimest Vene relvajõudude Aleksandrovi nimelisest laulu- ja tantsuansamblist. Reisijate nimekirjas oli ka ansambli juht Valeri Halilov. Samuti oli reisijate nimekirjas Vene kaitseministeeriumi kultuuriosakonna ülem Anton Gubankov.

Ansambel lendas Süüriasse, et esineda Hmeimimi lennuväebaasis teenivate Vene sõjaväelaste uusaastapeol.

Aleksandrovi nimeline laulu-ja tantsuansambel on Vene ametlik koor, mis on lisaks paljudele esinemistele Venemaal käinud korduvalt esinemas välismaal. Alljärgnevad pildid on tehtud eelmisel aastal Pariisis. Sama ansambel tahtis esineda eelmisel aastal ka Eestis, mis tekitas pahameelt, sest nad olid salvestanud ka Krimmi okupeerimist heaks kiitva laulu. Esinemine Eestis jäi ära, sest ansambli liikmed olid Vene sõjaväelased ja oleksid pidanud taotlema selleks Eesti kaitseministeeriumist loa, mida nad ei teinud.

Ansambli juhtivsolist Vadim Ananjevi sõnul jäid ansambli koorist ellu vaid kolm inimest, orkestri liikmetest lendasid tema sõnul vaid bajaani- ja balalaikamängijad.



Lennukis oli ka üheksa ajakirjanikku, kuus Vene telekanalitest Pervõi ja NTV ning kolm kaitseministeeriumi meediaväljaandest Zvezda.

На борту разбившегося самолета была съемочная группа Первого каналаhttps://t.co/nFdz40qbVR

— Первый канал (@channelone_rus) December 25, 2016

Õnnetuses hukkus ka Venemaa presidendi juures tegutseva kodanikuühiskonna arendamise ja inimõiguste nõukogu liige Jelizaveta Glinka, kes sai oma tegevuse eest fondis "Õiglane abi" riikliku õiguste kaitse preemia.

President Vladimir Putinit on sündmusest teavitatud.

Kaitseminister Sergei Šoigu peab sõjaväejuhtidega ka videokonverentsi.

Venemaa eriolukordade ministeerium teatas, et Sotši saadetakse lennukiga appi kogenud päästjad ja tuukrid, kellel on sügavast veest päästetööde tegemise kogemus. Praeguseks on leitud seitse surnukeha. Venemaa uurimiskomitee algatas lennuõnnetuse põhjuste uurimiseks kriminaalasja.

Ilmastikuolud olid lennuki allakukkumise ajal normaalsed. Ka praegu on ilm otsingute läbiviimiseks hea, tormi pole.