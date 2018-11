Venemaa segas NATO suurõppuse ajal Põhja-Norras ja Põhja-Soomes GPS-i

Põhja-Norra lennuliikluse GPS-i häiretest teatas eelmisel reedel Kirkenesis välja antav väljaanne Barents Observer.

Norra andis hoiatuse GPS-i segamise kohta välja juba oktoobri lõpus. Samal päeval algas NATO suurõppus Trident Juncture. See lõppes kolmapäeval ja sellel osales ka Soome.

Norra hoiatus pilootidele kehtib endiselt ja peaks lõppema alles täna pärastlõunal. Norra hoiatuse on oma bülletäänis avaldanud ka ANS Finland.

Norra hoiatus puudutab Soome ja Venemaa piiride lähedal olevat Kirkenesi lennuohutuspiirkonda.

Norras on samas piirkonnas GPS-i segamist täheldatud juba vähemalt aasta tagasi. Norra võimude hinnangul lähtub segamine Venemaalt.

Norra kommunikatsiooniamet Nkom hindas eelmisel sügisel, et segamine lähtub Venemaalt. Soome kommunikatsiooniamet vastas siis, et ei ole saanud segamise kohta informatsiooni.

Yle küsis Soome kommunikatsiooniametilt, kas neil on informatsiooni Norras teatatud GPS-i segamise kohta viimasel ajal. Kommunikatsiooniamet vastas teisipäeval, et neil ei ole muud informatsiooni kui see, mida on öeldud eelpool mainitud Barents Observeri artiklis.

Eile täpsustas kommunikatsiooniamet oma vastust, olles kuulnud ANS Finlandi Soomet puudutavat hoiatust.

Jarmo Ilme kommunikatsiooniametist ütles, et segamise kohta on olnud informatsioon, aga et keegi ei ole teatanud häirete all kannatamisest, ei ole ametil põhjust sekkuda.

Norra ja Soome võimud kinnitavad, et GPS-signaali segamine ei sea lennuliiklust ohtu, sest lennukitel on ka teisi navigeerimisvahendeid.