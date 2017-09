Venemaa saatkonnast San Franciscos tuli päev enne sulgemist musta suitsu

Neljapäeval teavitas USA valitsus, et sulgeb Venemaa konsulaadid San Franciscos, Washingtonis ja New Yorgis. Päev hiljem võis märgata saatkonnast San Franciscos tulemas paksu musta suitsu

Venemaa saatkonna esindaja ütles CNNile: "Ärge muretsege, me ei vali paavsti,".

USA teavitas neljapäeval, et Venemaal pole enam õigust kasutada seniseid konsulaadihooneid diplomaatilisteks või konsulaarteenusteks. San Francisco esindus suleti reede õhtutundidel, pärast seda, mida San Francisco väljaanded nimetavad dokumentide põletamiseks, tuli hoonest välja hulk saatkonna töötajaid.

See on järjekordne samm pingestuvates USA-Vene suhetes, kui mõni nädal tagasi vähendas vene valitsus USA diplomaatilise korpuse suurust Venemaal poole võrra.

CNN vahendas, et saatkonna töötajad pidasid FBI sulgemisele järgnenud läbiotsimist torkeks Vene rahvuse sõltumatuse suunas ning vene kodanike privaatsuse rikkumiseks.

Washintonis nentis valitsuse esindaja, et kuigi hooned on USA valitsuse kontrolli all ning neile ei pääse enam ilma loata enam sisse, siis venelastel on võimalus asuda ümber muudesse ruumidesse.