Venemaa saatkond: Taani valimistesse ei ole mõtet sekkuda, sest kõik on russofoobid

Venemaa saatkond Taanis süüdistas Vene-vastastes meeleoludes nii Taani valitsust, opositsiooni kui ka meediat, mistõttu ei ole saatkonna teatel Taani valimistesse mõtet sekkuda.

Venemaa suursaadik Kopenhaagenis Mihhail Vanin võttis sõna Taani ekspertide ja ametnike „russofoobsete avalduste” vastu, vahendab The Local.

„Et ei ole vahet Taani valitsuse ja opositsiooni russofoobses lähenemises, ei ole Taani valimistesse sekkumisel mõtet,” teatas saatkond Twitteris. Järgnes teine säuts, milles oli link Vanini allkirjastatud avaldusele.

Since there is no difference in russophobic approach between #DK Government and opposition, meddling into DK elections makes no sense https://t.co/0TIrvLqkx6 — Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) July 24, 2018

Statement by H.E. Ambassador of the #Russian Federation to the Kingdom of #Denmark M.Vanin https://t.co/lYeiIyEjWj — Embassy of Russia, DK (@RusEmbDK) July 24, 2018

„Russofoobsed avaldused Taani meedias ei tule meile üllatusena. Viimaste aastate jooksul on Taani niinimetatud Venemaa eksperdid ja analüütikud tegelnud kadestamisväärse järjekindlusega selle väljaselgitamisega, kes suudab teha kõige ilmekama Vene-vastase avalduse, et nii Taani ühiskonnale enda olemasolu meelde tuletada. Taani teaduskogukonnast ei ole me kuulnud ühtki kainet hinnangut Vene-Taani suhetele ja võimalikele viisidele praegusest kriisist väljumiseks,” kirjutas Vanin.

Ajalehes Berlingske esmaspäeval avaldatud artiklis ütles Taani sõjaväeluure (Forsvarets Efterretningstjeneste – FE) juht Lars Finden, et Taani valmistub potentsiaalseks Venemaa sekkumiseks 2019. aasta parlamendivalimistesse.