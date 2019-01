Venemaa saatis Venezuela president Madurot kaitsma Vladimir Putini eraarmee

„Ma tunnen tõesti, et on ohtlikke märke, et selles liinis toimub midagi,” ütles Rjabkov. „Ma pean silmas, et see on lihtsalt bensiini tulle valamine. Sõjalise jõu kasutamine oleks katastroofiline. ... See oleks järjekordne tohutu löök rahvusvahelisele süsteemile. Me oleme silmitsi stsenaariumiga, mis võib viia edasise verevalamiseni Venezuelas.”