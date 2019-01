Venemaa Rostovi oblastis hukkus elumaja gaasiplahvatuses üks inimene

„Viimase informatsiooni järgi on seitse inimest päästetud, veel kaks on leitud rusude alt, neid tuuakse välja. Samuti on üks hukkunu,” teatas Venemaa eriolukordade ministeeriumi Rostovi oblasti peavalitsus Interfaxi vahendusel.

Plahvatuse epitsenter asus üheksanda korruse korteris, teatas eriolukordade ministeerium varem.

Evakueeriti maja kõik 140 elanikku.

Eriolukordade ministeeriumi teatel kahjustas plahvatus nelja korterit – kaht kaheksandal ja kaht üheksandal korrusel.

Terroriakti versiooni ei kahtlustata.