Venemaa püüab Karjalas välja kaevata „soomlaste massiliselt tapetud sõjavange”

RVIO juht on Venemaa kultuuriminister Vladimir Medinski, kes on juba varemgi püüdnud innukalt Vene ajalootõlgendust president Vladimir Putini juhiste järgi „ühtlustada”.

Alguses teatati, et väljakaevamised kestavad 5. septembrini, aga juba kolmandal päeval oli kaevajatel õnne. Kõigepealt leiti ühest hauast kolm Nõukogude sõduriks peetavat hukatut ja järgnevatel päevadel veel kaks.

Kui Ilta-Sanomate korrespondent teisipäeval kohapeal käis, olid kaevajad juba lahkunud ja hauad olid uuesti liivaga täidetud.

Järeldustega kaevajad ei viivitanud, kui olid leidnud tüki rohekat riiet ja kuule, mida ei peetud Nõukogude relvadest pärit olevaiks.

Rohekas riie nimetati „inglise sineliks”, millesse soomlased olevat Vene sõjavangid mässinud. Riidetüki leidmist peeti ka tõestuseks selle kohta, et tegemist on punaarmee sõdurite, mitte Stalini repressioonide käigus hukatutega, sest viimastelt võeti enne haua servale toomist riided seljast.

„Me usume väga suure tõenäosusega, et nüüd leitud säilmed on Nõukogude sõjavangid. Kui see tõeks osutub, tuleb arvesse võtta, et siin on repressioonide ohvritega koos samamoodi ka sõjavangide säilmeid,” ütles kaevamisi juhtinud RVIO liige Oleg Titberija TASS-i vahendusel.

Reedel kavatseb RVIO anda Moskvas esimese pressikonverentsi uudisteagentuuri Rossija Segodnja ruumides. Koha valik ja kaevamiste esialgsete tulemuste kiire avaldamine viitavad sellele, et projektil on ka Kremli õnnistus.

Teooria Sandarmohhis leiduvatest „soomlaste massiliselt hukatud sõjavangidest” põhineb kahe Petroskoi ajaloolase Juri Kilini ja Sergei Verigini leitid „uutel dokumentidel”, mis sisaldavad Nõukogude Liitu tagasi saadetud sõjavangide ülekuulamisprotokolle.

Ülekuulamised viis läbi punaarmee vastuluureorganisatsioon SMERŠ (Смерть шпионам - Surm Spioonidele).

Venemaa Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) arhiividest on neid materjale väidetavalt näidatud ka Vene armee telekanalile Zvezda, mille teatel võib dokumentidest järeldada, et „Sandarmohhi on maetud soomlaste koonduslaagrites surnud punaarmeelasi”.

„Kui kaevamiste tulemused avaldatakse ja need tõendavad, et tuhanded säilmed kuuluvad Soome vallutajate piinatud sõjavangidele, võidab ajalooline õiglus,” kuulutas Zvezda.

Petroskoi uudisteportaali 7x7 ajakirjanik Anna Jarovaja on Sandarmohhi ajaloo ümberkirjutamist ja süüdistusi Soome aadressil hoolikalt uurinud. Ta on ka näinud väidetavaid uusi arhiividokumente.

„Nende (Kilini ja Verigini) versioon on väljamõeldis. Mingit sellist informatsiooni nendes dokumentides ei ole,” ütles Jarovaja Ilta-Sanomatale.