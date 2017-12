Venemaa presidendiks pürgiv Sobtšak rääkis plaanist asutada uus erakond

Presidendivalimistel kandideerimisest teatanud Vene telesaatejuht Ksenia Sobtšak kavatseb pärast valimisi asutada uue erakonna, teatas ta telekanali Dožd saates „Hard Day’s Night”.

„Minu roll on inimese oma, kes, olles näidanud mingit tulemust hüüdlause „kõigi vastu” all, võib seejärel moodustada suure liikumise, partei, mis juba seejärel võib osaleda duumavalimistel. Liikumise, mida pole Venemaal nii kaua olnud,” ütles Sobtšak.

Sobtšak lisas, et tema poliitikasse tulemisel on tõsi taga. „Ma tahan väga, et toetusega, mida arvestan nendel valimistel saavat, võiksime me teha selle lähtepunktiks suurele parempoolsele liikumisele, millest ma unistan, et see Venemaal taas sünniks,” sõnas Sobtšak.