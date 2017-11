Venemaa presidendiks pürgiv Jekaterina Gordon: Krimm on meie ja muu on tühine loba

Erinevalt teisest Venemaa presidendiks pürgimisest teatanud noorest naisest Ksenia Sobtšakist teatas ajakirjanik ja õiguskaitsja Jekaterina Gordon, et peab Krimmi Venemaale kuuluvaks.

Gordon salvestas videopöördumise, milles vastas kõige sagedamini esitatavatele küsimustele, sealhulgas ka küsimusele Krimmi kuuluvuse kohta, vahendab RIA Novosti.

„Mina leian, et Krimm on meie. Ja mitte punkt, vaid hüüumärk. Kõik ülejäänu on tühine loba,” kuulutas Gordon.

End kandidaadiks „kõigi vastu” nimetav Sobtšak ütles varem esimesel pressikonverentsil pärast teadet presidendiks kandideerimise kavatsuse kohta, et peab Krimmi Ukraina territooriumiks ja Vene-Ukraina suhete taastamist Venemaa peamiseks ülesandeks.