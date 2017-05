Venemaa: Põhja-Korea rakett ei kujutanud meile mingit ohtu

Venemaa kaitseministeerium teatas, et ballistiline rakett, mille Põhja-Korea täna hommikul oma loodeosast välja tulistas, ei kujutanud Venemaale mingit ohtu.

„Vene raketirünnaku hoiatussüsteemid jälitasid ballistilist sihtmärki selle 23 minuti pikkuse lennu jooksul, kuni selle kukkumiseni Jaapani mere keskossa, umbes 500 kilomeetri kaugusele Venemaa territooriumist,“ teatas kaisteministeerium.

„Antud raketi tulistamine Venemaa Föderatsioonile mingit ohtu ei kujutanud,“ kinnitati Interfaxi teel.

Valge Maja teatas täna varahommikul, et rakett kukkus „sedavõrd lähedale Venemaa pinnale, õigupoolest lähemal Venemaale kui Jaapanile, et president Donald Trump ei kujutada ette, et Venemaa võiks olla rahul“.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles varem, et Venemaa president Vladimir Putin tunneb sarnaselt Hiina riigipea Xi Jinpingiga nördimust Põhja-Korea järjekordse raketikatsetuse ja muret pingete eskaleerumise pärast.

Põhja-Korea katsetas täna taas ballistilist raketti, tulistade selle välja riigi loodeosast Kusaongi linna lähistelt.