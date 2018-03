Venemaa peab Ühendriikides Seattle'is asuva konsulaadi sulgema tulevaks esmaspäevaks

Ameerika Ühendriikide kõneisik Heather Neuert teatas täna tehtud avalduses kokku 60 Vene diplomaadi ja luuretöötaja väljasaatmisest. Seattle'is asuva konsulaadi peab Venemaa sulgema tuleva nädala esmaspäevaks.

“4. märtsil kasutas Venemaa sõjalise otstarbega närvimürki, üritades tappa Salisburys Briti kodanikku (Sergei Skripali – toim.) ja tema tütart. See rünnak meie liitlase Ühendkuningriigi vastu pani ohtu lugematu arvu süütuid elusid ja vigastas raskelt kolme inimest, kaasa arvatud ühte politseiametnikku," ütles Neuert.

Vastuseks sellele keemiarelvade konventsiooni ja rahvusvahelise õiguse rikkumisele, saadavad Ühendriigid Neuerti sõnul välja 48 Vene diplomaati. "Samuti nõuame Venemaa valitsuselt Seattle’i konsulaadi sulgemist 2. aprilliks."

"Me astume need sammud selleks, et näidata oma murdumatut solidaarsust Ühendkuningriigiga ja rakendada tõsiseid vastumeetmeid Venemaa jätkuvate rahvusvaheliste normide rikkumiste suhtes," rõhutas Neuert.

"Lisaks sellele oleme alustanud 12 Vene luuretöötaja väljasaatmist ÜRO juures, kes on kuritarvitanud oma Ühendriikides viibimise õigusi," ütles Neuet.

"Ühendriigid kutsuvad Venemaad võtma oma tegude eest vastutuse ja näitama maailmale, et ta on võimeline täitma oma rahvusvahelisi kohustusi ÜRO Julgeolekunõukogu liikmena, säilitamaks rahvusvahelist rahu ja turvalisust," sõnas Neuert.

Eesti välisministeerium teatas eile, et saadab välja Venemaa saatkonna kaitseatašee Oleg Afanasjevi.