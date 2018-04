Venemaa pani ÜRO-s USA Süürias keemiarelvade kasutamise uurimise resolutsiooniprojektile veto

Venemaal ja USA-l ei õnnestunud eile ÜRO julgeolekunõukogus saada toetust oma rivaalitsevatele ettepanekutele uurida keemiarelva kasutamist Süürias.

Venemaa vetostas USA resolutsiooniprojekti, mis nägi ette komisjoni moodustamist mürgigaasirünnakute toimepanijate kindlaks tegemiseks pärast väidetavat keemiarelva kasutamist Süüria mässuliste käes olevas Doumas, vahendab AFP.

Tegemist oli 12. korraga, kui Venemaa on kasutanud oma vetoõigust julgeolekunõukogus Süüria valitsuse vastase tegevuse blokeerimiseks.

Julgeolekunõukogu hääletas veel kahel korral Venemaa esitatud resolutsiooniprojektide üle, kuid kumbki neist ei saanud vastuvõtmiseks vajalikku üheksat poolthäält.

Venemaa suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzja süüdistas USA-d resolutsiooniprojekti esitamises ettekäändena tegevuseks Süüria vastu ja veel ühe sammu astumises vastasseisu suunas.

„Me kasutame vetot, et kaitsta rahvusvahelist õigust, rahu ja julgeolekut, et tagada, et te ei tiri julgeolekunõukogu oma seiklustesse,” ütles Nebenzja.

Pärast Venemaa teise resolutsiooniprojekti tagasilükkamist pöördus Nebenzja USA esindaja ÜRO-s Nikki Haley poole, kutsudes USA-d üles hoiduma sõjalisest tegevusest.