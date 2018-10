Venemaa otsib tagaselja tehtud kohtukorraldusega taga Eestisse põgenenud häkkerit

Kohtu pressisekretär Jekaterina Krasnova ütles Interfaxile, et kohtumääruse kohaselt võetakse Glazastikov tema tabamisel või väljaandmisel vähemalt kaheks kuuks vahi alla. Mees on pandud rahvusvaheliselt tagaotsitavate nimekirja ja "varem on teatatud, et ta on Eestis", vahendab Vene meedia.

Augustis vabastati sama häkkerirühmituse teine liige, Vladimir Anikeev Lefortovo vanglast, kus ta kandis 2016. aastast kaheaastast karistust.

Glazastikov põgenes Eestisse 2017. aastal ning soovis siin poliitilist varjupaika taotleda. Olles mehe palvet kaalunud, teatas politsei- ja piirivalveamet (PPA) mullu, et kuna varjupaigamenetlus ei ole seadusekohaselt avalik, siis ei saa PPA öelda, kas kõnealune isik on asüülitaotluse võimudele esitanud.

„Projekti Šaltai-Boltai asutaja näitab esimest korda oma nägu ja räägib kogu maailmas kuulsaks saanud häkkerite ehk „Vene Snowdenite, nagu nad ristis press, kogu loo,“ kirjutas Instagramis Vene telestaar ja opositsiooniline aktivist Ksenia Sobtšak mullu veebruaris Tallinnas viibides.

Rühmituse Anonüümne Internatsionaal ehk Šaltai-Boltai häkkerid avaldasid kõrgetasemeliste Vene ametnike kirjavahetuse aastatest 2014-2016. Vaatamata sellele, et see puudutas väga mõjukaid isikuid poliitikast, ärist ja ametnike hulgast, jäid Šaltai-Boltai liikmed pikaks ajaks karistamata.

Fontanka andmetel läks Šaltai-Boltai üle piiri 2015. aasta augustis, kui avaldas avaliku kirja sõjaväe vastuluure ülema, kindralpolkovnik Aleksandr Bezverhni nimele. Räägitakse, et irooniline kriitika kaitseministeeriumi aadressil pahandas kaitseminister Sergei Šoigut, kes andis käsu häkkerite vastu midagi ette võtta.