Venemaa maksis kinni Saksa parempopulistliku AfD poliitikute reisi eralennukiga Moskvasse

Euroopa Parlamendi ja Saksi liidumaa parlamendi liikemetena oleksid aga Pretzell ja Petry pidanud finantseerijate nimed teatama parlamentide administratsioonidele Brüsselis ja Dresdenis, mida nad aga ei teinud. Kui lennukulude kinnimaksmise vastuvõtmine on sissetulek Saksamaa erakonnaseaduse mõttes, on see ebaseaduslik annetus välismaalt.

Kes Venemaal täpselt lennukulud tasus, on seni teadmata. Flak on endiselt AfD liige, Pretzell ja Petry on vahepeal erakonnast välja astunud.

Bundestagi väliskomitee esimees Norbert Röttgen (Kristlik Demokraatlik Liit – CDU) nõudis AfD-lt selgitust. „Millistele liidumaa parlamendi või ka Bundestagi liikmetele tellib Vene rahastaja eralennuki ja maksab selle eest 25 000 eurot?” küsis Röttgen.

Petryt peeti ilmselt toetust väärivaks isikuks. Roheliste esindaja Bundestagis Omid Nouripour ütles FAZ-ile, et Venemaa toetab parempopuliste kogu Euroopas. „Aga see on esimene kord, kui seni ainult arvatud sidemeid AfD-ga tõestada saab. See on saatuslik ja šokeeriv. Sellega on AfD Putini käepikendus Saksa parlamendis,” ütles Nouripour.