Venemaa lükkas võimsa tuumakanderaketi RS-28 Sarmat katsetuse taas edasi

Venemaa lükkas taas edasi oma võimsa tuumakanderaketi RS-28 Sarmat katsetuse ja see ei saa toimuma mitte enne kui selle aasta viimasel veerandil.

Vene kaitseministeeriumi ametnike sõnul lükati katsetus edasi seoses probleemidega Krasnojarski tehases, kirjutab ajaleht Kommersant.

RS-28 Sarmat on Venemaa uus mandritevaheline ballistiline rakett, mida sealne meedia kirjeldab kui maailma võimsaimat tuumarelva, mis suudab ilma suurema vaevata läbida raketitõrjekilbi ja hävitada Texase osariigi suuruse maalapi.

Kui algul loodeti, et esimene uus tuumakanderakett on kasutamiseks valmis 2018. aastal, siis ametnike viimaste hinnangute kohaselt nihkub see tähtaeg aasta või paari aasta võrra edasi.

RS-28 Sarmat peaks hakkama asendama Venemaa senist võimsaimat tuumarelv SS-18 Satan.