Venemaa lubab käsitleda USA juhitava koalitsiooni lennukeid nüüdsest sihtmärkidena

Venemaa ähvardus järgnes pühapäevasele vahejuhtumile, milles USA hävituslennuk tulistas alla Süüria valitsusvägede sõjalennuki, mis ründas Islamiriigi vastu võitlevat opositsioonirühmitust.

BREAKING: Russia says it will treat US-led coalition planes in Syria, west of the Euphrates, as targets after US downed Syrian jet.

— The Associated Press (@AP) June 19, 2017