Venemaa kriminaalsemate regioonide edetabelit juhib Moskva, selgub peaprokuratuuri veebilehel avaldatud 2017. aasta esimese poolaasta kuritegevuse statistikast.

Moskvas pandi peaprokuratuuri andmetel jaanuarist juunini toime ligi 72 000 kuritegu. Teisel kohal on Moskva oblast, kus registreeriti 41 500 kuritegu, vahendab RIA Novosti.

Kolmandal kohal on Krasnodari krai (33 500 kuritegu), neljas ja viies on Tšeljabinski oblast ja Baškortostan. Esikümnes on veel Rostovi, Tjumeni, Sverdlovski ja Kemerovo oblast ning Tatarstan.

Kogu Venemaal registreeriti esimesel poolaastal veidi üle miljoni kuriteo, mida on 12,9 protsenti vähem kui aasta varem. Kõige rohkem vähenes kuritegevus Vologda oblastis – 30,1 protsenti.