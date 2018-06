Venemaa kehtestas Eesti „kõige pöörasematele russofoobidele” sissesõidukeelu

Kõige pöörasemad russofoobid Eesti poliitikute ja ühiskonnategelaste hulgast ei saa enam Venemaale sõita, teatas täna ajakirjanikele Venemaa välisministeeriumi informatsiooni- ja pressiosakonna direktori asetäitja Artjom Kožin.

„Venemaa välisministeeriumisse kutsuti Eesti suursaadik, kellele teatati sisenemise keelamisest meie maale reale eriti russofoobselt meelestatud Eesti poliitika- ja ühiskonnategelasele,” ütles Kožin, vahendab Regnum.

Kožini sõnul on keeld vastus 49 Magnitski nimekirja kuuluva venemaalase sissesõidukeelule Eestisse.

Kožin rõhutas, et analoogne abinõu on tarvitusele võetud ka Leedu suhtes ja võetakse varsti Läti suhtes, sest ka nemad on russofoobse aktsiooniga ühinenud.