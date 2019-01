Venemaa kaitseministeeriumi süüdistati Rootsi luurelennuki ja pommitaja Tu-22M3 õnnetuse kohta valetamises

Kanalis, mille taga on väidetavalt kaadrisõjaväelased, juhiti tähelepanu sellele, et Venemaa kaitseministeeriumi avalikkusele esitatud väited ei vasta tegelikkusele, vahendab Lenta.ru.

Näiteks teatas kaitseministeerium eile ametlikult, et Rootsi luurelennuk Gulfstream S102B lendas väljalülitatud transponderiga, samas kui tegelikult oli lennuaparaatide liikumise avalike andmete kogumisele spetsialiseerunud veebilehtedel eile lennuki Gulfstream S102B (SVF623) lend fikseeritud.

„See moment on väga tähtis. Sest NATO on palju kordi Venemaale ette heitnud, et meie sõjalennukid viivad oma lende läbi samamoodi väljalülitatud transponderiga. Tunduks nagu, et on suurepärane põhjus näidata meie lääne partnerite silmakirjalikkust ja topeltstandardeid. Aga vabandage, häbi tundma ei pea siin üldse mitte NATO. Häbi tundma peab Venemaa sõjaline ametkond,” öeldakse Telegrami kanalis.

Vzgljad tšeloveka v lampassah juhtis tähelepanu ka kaitseministeeriumi ametlikule teatele, milles öeldi, et Murmanski oblastis kõva maandumise tagajärjel purunenud pommitaja Tu-22M3 lendas ilma lahingkomplektita. Vzgljad tšeloveka v lampassah avaldas aga Venemaa õhu- ja kosmosevägede dokumendi selle õnnetuse kohta, milles öeldakse, et lennuki pardal olid rakett H22N (vasaku tiiva all) ja 750 padrunit kild-fugass süütemürsuga.